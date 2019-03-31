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Basketbolcu Semih Erden oyunu Beykoz'da kullandı

Basketbolcu Semih Erden, 31 Mart yerel seçimler kapsamında oyunu kullandı.

Oyunu Beykoz'da kullanan Erden, “Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir seçim olur, adil bir seçim olur. Hak eden kazansın. Türkiye kazansın” dedi.


Ünlü basketbolcu Semih Erden, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.



“Türkiye kazansın”


1283 sayılı sandıkta oy kullanan Erden, “Oyumuzu kullandık çok şükür. Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir seçim olur, adil bir seçim olur. Hak eden kazansın, Türkiye kazansın” dedi.


Vatandaşlar, ünlü basketbolcuya yoğun ilgi gösterdi. Erden, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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