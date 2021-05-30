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Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.



Salon: Lanxess


Hakemler: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Gytis Vilius


Barcelona: Brandon Davies 17, Adam Hanga, Leandro Bolmaro 7, Rolands Smits, Pau Gasol 1, Alex Abrines 2, Cory Higgins 23, Kyle Kuric 18, Victor Claver 2, Nikola Mirotic 11, Nick Calathes


Başantrenör: Sarunas Jasikevicius


Anadolu Efes: Shane Larkin 21, Rodrigue Beaubois 3, Chris Singleton 4, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 12, Adrien Moerman 6, Tibor Pleiss 5, Vasilije Micic 25, James Anderson, Bryant Dunston 6, Krunoslav Simon 4


Başantrenör: Ergin Ataman


1. Periyot: 25-15 (Barcelona lehine)


Devre: 39-36 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 65-58 (Anadolu Efes lehine)

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