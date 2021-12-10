Basketbolda derbi haftası: Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko

Tivibu'da derbi haftası heyecanı Türk sporunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği mücadele, Tivibu Spor 2 ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.

Türk Telekom'un dijital platformu Tivibu, Türk basketbolunun nabzını tutmaya devam ediyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Türk sporunun dev rekabetine sahne oluyor. Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko, 11 Aralık Cumartesi 20.15'te Tivibu Spor 2 ekranlarında karşı karşıya gelecekler.

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta; 11 Aralık Cumartesi, 11.00'de Darüşşafaka - Semt 77 Yalovaspor mücadelesi ile açılıyor. Ardından 15.30'da Türk Telekom Spor, Beşiktaş Icrypex'i ağırlıyor. 18.00'de ise Anadolu Efes, HDI Afyon Belediyesi'ne konuk oluyor. Gün, 20.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko arasındaki dev maçla kapanıyor. Tüm mücadeleler Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanıyor.

Hafta, 12 Aralık Pazar günü yapılacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. 13.00'te Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor ile, 15.30'da Aliağa Petkim Spor, Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak. 18.00'de Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlıyor. 20.15'te ise Pınar Karşıyaka'nın Tofaş'a konuk olacağı mücadele ile 12. hafta sona eriyor. Bu karşılaşmalarının tamamı dijital platformdan yayınlanacak.