Basketbolda derbiyi kazanan Fenerbahçe, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final 1.
Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final 1. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 mağlup ederek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final ilk maçında Fenerbahçe, derbi maçta Galataray'ı konuk etti. Metro Enerji Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan mücadele öncesi sarı-lacivertliler, ısınma bölümüne EuroLeague kupasıyla çıkarken, taraftarların yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mehmet Şahin, Aydın Karaçam, Kerem Yılmaz
Fenerbahöe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 27, Merve Aydın 14, Stewart 15, Meesseman 10, Stokes 3, Alperi Onar 7, İdil Saçalır, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Elif İstanbulluoğlu
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben, Nacickaite 8, Prints 5, Stevens 13, McCowan 20, Büşra Akbaş 5, Meltem Yıldızhan 9, Pelin Derya Bilgiç
1. Periyot: 22-20 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 45-42 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 67-52 (Fenerbahçe lehine)