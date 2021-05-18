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Basketbolda milli takımın Olimpiyat Elemeleri aday kadrosu açıklandı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek Türkiye Basketbol A Erkek Milli Takımı’nın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek Türkiye Basketbol A Erkek Milli Takımı'nın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.


FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında mücadele edecek Türkiye A Erkek Milli Takım'ın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.


A Erkek Milli Takım aday kadrosu, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Milliler Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımı, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A Erkek Milli Takımı'na ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncular daha sonra dahil olacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımı; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.


Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımı gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.


Sporcu Kadrosu


Ege Arar - Aliağa Petkim Spor


Sertaç Şanlı - Anadolu Efes


A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes


Tolga Geçim - Anadolu Efes


Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes


Erkan Yılmaz - Bahçeşehir Koleji


Şehmus Hazer - Beşiktaş JK Icrypex


Furkan Haltalı - Beşiktaş JK Icrypex


Alperen Şengün - Beşiktaş JK Icrypex


Sadık Emir Kabaca - Beşiktaş JK Icrypex


Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen


Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen


Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko


Ömer Can İlyasoğlu - Frutti Extra Bursaspor


Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray


Ayberk Olmaz - Galatasaray


Yiğit Arslan - Galatasaray


Akif Egemen Güven - HDI Sigorta Afyon Belediyesi


J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka


Onuralp Bitim - Pınar Karşıyaka


Muhsin Yaşar - Tofaş


Berkan Durmaz - Tofaş


Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş


Samet Geyik - Türk Telekom


Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD


Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD


Kartal Özmızrak - Obradoiro CAB / İspanya


Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD


Ersan İlyasova -Utah Jazz/ ABD

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