Basketbolda U16 Türkiye şampiyonu, İstanbul Bahçeşehir Koleji oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği U16 Erkek Türkiye Şampiyonası'nı finalde A. Efes'i 83-79 yenen İstanbul Bahçeşehir Koleji kazandı.

U18 Erkekler Türkiye şampiyonluğunun ardından, U16'da da kupanın sahibi İstanbul Bahçeşehir Koleji oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu 2022-2023 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında 17-23 Haziran tarihleri arasında Bursa Tofaş Spor Salonu'nda U16 Erkek Türkiye Şampiyonası gerçekleşti. TOFAŞ'ı yarı finalde 77-67 mağlup eden A. Efes ile İzmir Bahçeşehir Koleji'ni 77-52 yenen İstanbul Bahçeşehir Koleji adını finale yazdırdı. Türkiye şampiyonluğu hedefiyle parkeye çıkan İstanbul Bahçeşehir Koleji, final maçında Efes'i 83-79 yenerek kupanın sahibi oldu.

Türkiye şampiyonalarına her kategoride ikişer takım ile katılım sağlayarak Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Bahçeşehir Koleji, U18 Türkiye şampiyonluğundan sonra bir kupayı daha müzesine taşımayı başardı.

Maçın en değerli oyuncusu ise 41 sayı, 4 ribaund ve 4 asist ile Derin Can Üstün oldu.