Basketbolseverlere özel Shaquille O'neal lisanslı ürünler

Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O'Neal isminin baskısını taşıyan ürünler, basketseverler için raflardaki yerini aldı.

Hazır giyim markası DeFacto, basketseverlere özel lisanslı ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O'Neal isminin baskısını taşıyan tişört, spor atlet ve şort gibi birçok ürün raflarda yerini aldı.

Rahat ve yumuşak kumaştan üretilen ön yüzü baskılı slim fit kolsuz tişört turuncu ve siyah renk alternatifleri ile şık görünümüyle basketbol severlerin gönlünü fethediyor. Jean, chino pantolon, spor şort ile rahatlıkla kombinlenebilecek olan tişört sıcak yaz günlerinde stillerde dinamik ve trend bir görünüm sunması bekleniyor.

Beyaz renkli, ön ve arka yüzü baskılı oversize, Shaquille O'Neal lisanslı fit tişört ise günlük hayatta sportif görünümlü şehir stiline yeni bir yorum getiriyor.

Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O'Neal isminin baskısını taşıyan bisiklet yaka, baskılı spor atlet ve şort takımı ise göz alıcı renkleriyle basketseverlerni beğenise sunuluyor.

Shaquille O'Neal Lisanslı ürünleri markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.