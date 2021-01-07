Baskın yiyen “gamer”lar oyunu bırakmadı

Esenyurt'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri “oyun partisi” veren gençlere ceza yazdı. Polis ekiplerinin baskınını görmelerine rağmen oyun oynamaya devam eden gençlerin rahatlığı ise pes dedirtti.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar alan Esenyurt Asayiş Büro ekiplerine bağlı polisler, iş yerine baskın düzenledi. İçeride oyun oynayan gençlerden bazıları baskına rağmen oyun oynamaya devam ettiler. Polis ekipleri ise bu vurdumduymazlık karşısında şok oldu. İş yerinin ise daha önce kapatıldığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Ceza yağdı

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 13 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza yazdı. Polis ekiplerinin iş yerine girmesi ve içerideki kişilerin polise rağmen oyuna devam etmesi ise saniye saniye kaydedildi.