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Başkomutan Caddesi üzerindeki çalışmalar devam ediyor

Kartal Belediyesi, Karlıktepe Mahallesi Başkomutan Caddesi’ndeki kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kartal Belediyesi, Karlıktepe Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki kaldırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


İstimlâk ve yıkım çalışmalarının ardından uzatılarak Spor Caddesi'ne bağlanan yol ve alt yapım çalışmalarıyla tamamen yenilen Başkomutan Caddesi'ndeki kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, cadde üzerindeki kaldırımlarda boyama çalışması yapılıyor. Öte yandan, cadde üzerinde daha önce gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde tıkanma noktasına gelen trafik sorunu da büyük ölçüde çözüldü.

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