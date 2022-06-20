Başkonsolos Novoberdaliu başkan Öztekin'i ziyaret etti

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret etti.

İstanbul Kağıthane, Balkanlar'dan göç eden Türklerin en çok yaşadığı ilçelerden biri. Kağıthane'de birçok Balkan derneği de faaliyetlerini sürdürüyor. İlçede her yıl Balkan kültürünü yaşatan çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu da, Balkan Türklerinin bu denli yoğun yaşadığı Kağıthane'ye gelerek Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret etti. Suzan Novoberdaliu ziyarette yaptığı konuşmada misafirperverliği için Başkan Öztekin'e teşekkür ederek işbirliğini güçlendirmek adına burada olduğunu belirtti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Türkiye ve Kosova ekonomik, ticari, politik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çok fazla alanda işbirliği içinde. Bu ilişkiler tarihi ve kültürel güçlü bağlara dayanıyor. Türkiye, 17 Şubat 2008'de Kosova'nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ertesi günü ülkeyi tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Geçen aylarda ekibimle beraber Balkanlardaydım. Oradaki soydaşlarımızla istişarelerimiz oldu. Bugün de işbirliğini yerelde güçlendirmek adına Başkonsolos Novoberdaliu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.