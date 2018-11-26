Başsavcılıktan Yalova'daki ‘Cemal Kaşıkçı' aramasına açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Mohammed Ahmet Alfozan" isimli bir kişinin, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanmasına ve saklanmasına yardım ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan aramalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, Yalova'da ikamet eden “Ghozan” kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahışla Kaşıkçı'yı öldüren infaz ekibinde yer alan Mansour Otham'ın görüştüğü belirlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Otham, M. Abahussaın'ın olaydan bir gün önce 1 Ekim tarihinde Yalova Samanlı Köyü adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı “Ghozan” kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahışla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedenin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine, saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir.”

Açıklamada Yalova'daki aramanın mahkemece alınan karar kapsamında yapıldığı duyuruldu.