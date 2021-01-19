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Batan tekne böyle kurtarıldı

Silivri’de limana bağlı olan tekne, rüzgarında etkisiyle battı.

Silivri'de limana bağlı olan tekne, rüzgarında etkisiyle battı. Batan tekne dalgıç tarafından kurtarıldı.


Silivri limanına bağlı olan ve uzun süredir kullanılmayan tekne, dün rüzgarında etkisiyle su alarak battı. Batan tekne, sahipleri tarafından denizden çıkarılarak tamir ve tadilat yapılmak üzere götürüldü. Serkan Ersönmez ve Burak Çetez isimli vatandaşlara ait olduğu öğrenildi. “Zaten bakım yapacaktık, bu da denk geldi” diyen tekne sahipleri, teknelerini dalgıç marifetiyle denizden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kurtarma çalışmalarını vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

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