Batshuayi 14 gole ulaştı

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Alanyaspor karşısında 2. dakikada perdeyi açıp 43. dakikada da ikinci golünü atarak siyah-beyazlı formayla 14. golüne ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Belçikalı forvet Michy Batshuayi, 2. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu. Ghezzal'ın pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla golü bulan Batshuayi, 43. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Rosier'in ortasında savunmanın arkasına sarkan golcü oyuncu, göğsüyle düzeltip düzgün bir vuruş yaparak skoru 3-1'e getiren isim oldu ve ligdeki gol sayısını da 14'e çıkardı. Geride kalan maçlarda takım arkadaşlarına 5 de asist yapan Batshuayi, ligde toplam 18 gole etki ederken, krallık yarışında da takibini sürdürdü. Golcü oyuncu, karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Süper Lig'de Hatayspor forması giyen El Kaabi 15 golle zirvede yer alırken, bu futbolcuyu 14 golle Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok ve Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi takip etti.