Batshuayi 9. golünü attı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi Ümraniyespor karşısında fileleri havalandırarak, bu sezon 9. golüne imza atmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelenin 74. dakikasında Attila Szalai'nin savunma arkasına attığı pası kontrol eden Michy Batshuayi, ceza sahası içinde kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. Batshuayi bu golle, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Müsabakaya 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı.

Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2, Süper Lig'de ise 4 gol kaydetti.