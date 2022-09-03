Batshuayi, Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Kayserispor mücadelesi öncesinde Kadıköy'de taraftarı selamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı. Taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu daha sonra karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı.