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Batshuayi oyuna devam edemedi

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, karşılaşmanın 16.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Sevilla ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11'de başlan Michy Batshuayi, 16. dakikada hızlı gelişen atakta bacağını tutarak bir anda kendini yere bıraktı. Hakem Michael Oliver düdüğünü çalarken, sahaya sağlık ekipleri çağrıldı. Sedyeyle kenara gelen Batshuayi'nin yerine Joshua King, oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Belçikalı forvetin kenara getirilirken moral alkışı verdi.

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