İhlas Haber Ajansı

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Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 28 yaşındaki santrforun transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:


"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.


Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro, 2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."

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