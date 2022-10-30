Batshuayi'den hat-trick

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, İstanbulspor maçında attığı 3 golle hat-trick yaparken, Süper Lig'de toplam gol sayısını 5'e çıkarttı.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerine devam ediyor. Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan mücadelenin 18. dakikasında penaltıdan, 50. dakikasında ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla ve 88. dakikada ceza sahası içinde boş kaleye gönderdiği topla gollerine devam etti. Belçikalı futbolcu ligde toplamda 3'ü 11, 6 müsabakada 5 gol kaydederken, Avrupa Ligi'nde 2'si 11, 5 maçta 3 gol kaydetti.

Öte yandan Michy Batshuayi, 86. dakikada Enner Valencia'nın attığı golde asisti yapan isim oldu.