Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Nişantaşı'nda bir AVM'de 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu, Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da torunu olan Batuhan Bostancı'nın cenazesinde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Eski Başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, siyasiler, iş dünyası ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ve merhum Batuhan Bostancı'nın arkadaşları cenazede saf tuttu. Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Batuhan Bostancı'nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.