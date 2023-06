BAU ve The CEA'dan dev iş birliği: Film Endüstrisinde Ortak Eğitim Projesi başlıyor

İş birliği çerçevesinde Türk öğrencilere çift diploma fırsatı sunuluyor.

Kanada yükseköğretim sistemi içerisinde tanınan, kalite ve nitelik açısından üst düzey seviyede diploma sağlayan Center for Entertainment Arts ile Bahçeşehir Üniversitesi arasında, İleri Düzey 3 Boyutlu Animasyon, 3 Boyutlu Modelleme, İleri Düzey Görsel Efekt, İleri Oyun Geliştirme ve Görsel Sanatlar alanlarında ortak eğitimin uygulanacağı iş birliği için imzalar atıldı. Üniversitenin Hukuk Fakültesinde düzenlenen lansmana BAU Global Başkanı Enver Yücel, Kanada Büyük Elçisi H.E Jamal Khokhar, BAU Rektör Yrd. Prof. Dr. Tunç Bozbura, The CEA & MMA Co-Founders & CEO Diwakar Gandhi, The CEA & MMA Co-Founders Peter Walsh katıldı.

İş birliğine göre, BAU öğrencileri mezuniyetlerinin ardından eğitimlerine The CEA'da 3 farklı program dâhilinde devam edebilecek. Eğitim sonunda ise 3 yıla kadar çalışma iznine sahip olabilecekler. Aynı zamanda anlaşma istikametinde Advanced Media Lab kurulması planlanıyor. Eğitim programına dâhil olmayan öğrenciler Media Lab'da sertifika eğitimlerine katılabilecekler.

“Bu topraklarda anlatılacak çok hikaye var”

Gerçekleştirdikleri iş birliğinden memnun olduklarını ifade eden BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Kuruluşumuzda amacımız uluslararası bir üniversite olmaktı. 25 yıldır dünya üniversiteleriyle iş birlikleri yapıyoruz. Kanada'da bulunan güçlü üniversiteler ile de iş birliklerimiz oldu. İkili ilişkilerimizi hala sürdürüyoruz. Bu iş birliğimiz ise geleceğe ışık tutmak ve öğretim açısından aracı bir konumda olacak. Sinemaya yalnızca eğlence aracı olarak bakılamaz. Sinema bir noktada insanoğlunun tarihini geleceğe çok iyi bir şeklide anlatma sanatıdır. Bu topraklarda çok önemli hikâyeler var. Bizim coğrafyamız üç semavi dine beşiklik etmiştir ve hala da etmeye devam ediyor. İstanbul ise üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir medeniyetlerin beşiği şehridir. Burada çok fazla hikâye var. Biz bu hikâyeleri hapsedemeyiz. Bunları bütün dünyaya açmamız lazım. Dünyada var olanları da geleceğimize aktarmalıyız. Dijital iletişimi ve sinemayı artık eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Bu topraklarda yazılmış hikâyeler, romanlar ve şiirler bilinmelidir. Nitekim genç ve heyecan verici bir nüfusumuz var. Dolayısıyla burada birlikte yapabileceğimiz çok fazla iş var” dedi.

Türk öğrencilere çift diploma fırsatı

Eğitim programını anlatan BAU Rektör Yrd. Prof. Dr. Tunç Bozbura, “Üniversitemiz uluslararası bir üniversite. Bu anlamda uluslararası iş birliklerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bu bakımdan Kanada'nın en büyük firmalarından biriyle anlaşma yaptık. Bu anlaşmaya göre BAU İletişim Fakültesindeki öğrencilerimizden belirli bir portfolyoya sahip olanlar Kanada'da bir sene eğitim alabilecekler. Eğitimlerinin sonunda ise o üniversitenin diplomasını alabilecekler ve orada bir sene çalışma fırsatları olacak. Bu iş birliği öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanma ve yenilik oluşturabilme becerisini geliştirme konusunda çok etkili olacaktır” diye konuştu.

Gençlere iş ve staj imkânı sunuluyor

Kanada'da hem eğitim hem de çalışma imkânı sunan iş birliğinin öğrencilerin kariyer planlamasında oldukça etkili olacağını aktaran Bozbura, “Teknoloji ile iletişimi birleştirmek gerekiyor. Örneğin bu anlaşmayla birlikte 3 boyutlu animasyon ve dijital iletişim başta olmak üzere birçok farklı dalda ilerleme sağlanacak. Öğrencilerimiz bu konularda ABD ve Kanada'daki çok gelişmiş firmalardan eğitim alacaklar. Bu firmalarda staj yapacaklar ve deneyimlerini aktaracaklar. Bu bakımdan iş birliğimizi eğitim programından çok onları hayata hazırlayan ve kariyer planlarına yardımcı olacak bir sistem olarak görüyoruz. Bu iş birliğinin genç nüfusumuzun dünya üzerindeki etkinliğini artıracağına ve kariyerlerine de yardımcı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere burs programları ayarlanıyor

Ortak eğitim projesinin Türk öğrencilerin film endüstrisine katılımları için çok değerli bir fırsat olduğunu ifade eden The CEA & MMA Co-Founders Peter Walsh, “Aynı zamanda anime ve görsel iletişim için de çok değerli çalışmalar yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz burada eğitimlerini tamladıktan sonra Kanada'ya gittikleri zaman eğitimlerine devam edecekler. Dolaysıyla hem Türkiye'de hem de Kanada'da çalışma gibi farklı seçenekler var ellerinde. Bununla birlikte buradaki öğrencilerin Kanada'ya gelmesi için çeşitli burs programları da yönetmekteyiz” dedi.