BAU'nun akademik yılı THY Yönetim Kurulu Başkanı Polat'ın ilk dersi ile başladı

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) 2022-2023 akademik yıl açılışı, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat tarafından verilen ilk ders ile yapıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı, üniversitede düzenlenen bir törenle açıldı. Üniversitede geleneksel hale gelen “ilk açılış dersini” ise THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat verdi. Akademik törene, Bolat'ın yanı sıra, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'de ilk: “Pioneer Professor” unvanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra öğrenimini Stanford Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde tamamlayan Bolat ilk ders olarak hem tecrübelerini hem de havacılık sektöründe merak edilen bazı bilgileri katılımcılarla paylaştı. Ders sonrası ise Bolat'a Türkiye'de bir ilk olan “Pioneer Professor” unvanı verildi.

100. yıla özel 100 doktora öğrencisine eğitim bursu

Açılış konuşmasında 2023 yılının Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı olması sebebiyle kurum olarak 100 doktora öğrencisine eğitim bursu vereceklerini duyuran Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “2023 yılında aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün aklı ve bilimi temel aldığı bu yolda bilim üreten, Cumhuriyetin gelecek nesillerini eğiten ve bilim ışığında emin adımlarla ilerleyen üniversitemizin ise 25. yılına şahitlik edeceğiz. Bu önemli yıl içerisinde üniversitemizin birbirinden değerli etkinlikleri olacak. Nitelikli akademik çalışmalar ile ülkemize ve dünyaya katkı sağlamaya bu yıl da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında BAU ailesi olarak en anlamlı armağanlarımızdan birinin bir sonraki yüzyılı tasarlayacak bilim insanlarını yetiştirmek olduğunu düşünerek ve Mütevelli Heyet Başkanımızın da desteklerini alarak ülkemizin 100. yılımızda 100 doktora öğrencimize eğitim bursu vereceğimizi gururla söylemek isterim. Cumhuriyetimizin 100. yılı şimdiden kutlu olsun” dedi.

Prof. Dr. Karadeniz ayrıca hem akademik hem de bilimsel anlamda çalışmaların artarak devam edeceğini de hatırlatarak, “Öğrenci dekanlığı ve teknoloji transfer ofisimiz bilim insanı yetiştirme programı çerçevesinde “ARGE öğrenci yetiştirme asistanlığını” başlattık. Hali hazırda 65 ARGE asistan öğrencimiz çalışıyor. Siz de okurken bilimsel projeler içinde aktif görevler alabilirsiniz. Bu deneyimler sizin ileride kariyer yaşantınızda önemli yer alacaktır. Ayrıca Üniversite olarak her yıl araştırma kaynaklarımızı arttırıyoruz. Bu sene de araştırma fonlarımızı yüzde 48 oranında arttırdık. Umarım çok güzel bir akademik yıl olur” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Çeyrek asırlık deneyimden sonra artık gençlikten olgunlaşmaya geçiyoruz”

25 yıllık deneyimi artık olgunlaşarak taçlandıracaklarını aktaran Enver Yücel ise konuşmasında şunlara değindi: “Kurulduğumuz günden bu zamana 25 yıl geçti. Fakat yine de hala ayaktayız. Tabi ki de sadece iyi değil kötü günlerimiz de oldu. Ama inancımızı hiç kaybetmedik. O günkü gibi ‘Hayır, biz Harvard olmak için 250 yıl bekleyemeyiz' diyerek ilerlemeye devam ettik. 25 yılı, çeyrek asrı geride bırakırken bizler de artık gençlikten olgunluğa erişiyoruz. Artık olgun bir üniversiteyiz. Gençlikte yararlandığımız çeviklik vardı, şimdi o çeviklikle olgunluğu birleştirip yol göstericiliğimiz akademik dünyada çok önemli olacak. Biz kurulduğumuz zamanki iddiamızı ikinci çeyrekte de devam ettireceğiz. İyi gitmeyen dünyayı değiştirecek yine bilimdir. Bu yüzden dünya yükseköğretiminde öncü olmak hedefiyle ikinci çeyreğe başlayacağız” şeklinde konuştu.