İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayern Münih, 30. şampiyonluğunu ilan etti

Bundesliga’nın 32.

Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bitime 2 hafta kala 30. şampiyonluğunu ilan etti.


Bundesliga'da 2019-20 sezonunun şampiyonu Bayern Münih oldu. Ligin 32. haftasında Werder Bremen'i deplasmanda 43. dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, puanını 76'ya yükseltti ve ligin bitimine iki hafta şampiyon oldu.


Ligde bir maç eksiği bulunan B. Dortmund 66 puanla ikinci, 62 puanı olan RB Leipzig ise 3. sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.