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Bayern Münih liderliği aldı

Bayern Münih, lider Borussia Dortmund’u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sarı-siyahlıların 1 puan üstünde liderliğe yükseldi.

Bayern Münih, lider Borussia Dortmund'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sarı-siyahlıların 1 puan üstünde liderliğe yükseldi.


Bundesliga'da lider Borussia Dortmund deplasmanda karşılaştığı lig ikincisi Bayern Münih'e 5-0 mağlup olarak liderliği kaptırdı. Müsabakada Bayern'in golleri Hummels (dk. 10), Lewandowski (dk. 17 ve 89), Martinez (dk. 41) ve Gnabry (dk. 43) kaydetti. Müsabaka sonrasında Münih aldığı bu galibiyetle 64 puanla liderliğe yükselirken Dortmund ise 63 puanla ikinci sıraya geriledi.

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