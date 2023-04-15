Bayern Münih liderliğini sürdürdü

Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında evinde karşılaştığı Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih ve Hoffenheim, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Lider Bayern Münih, mücadelenin 13. dakikasında Benjamin Pavard ile öne geçti ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekip karşılaşmanın 71. dakikasında Andrej Kramaric fileleri havalandırarak eşitliği yakaladı. Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 59'a çıkartırken, Hoffenheim ise 29 puana ulaşarak 13. sıraya yükseldi.