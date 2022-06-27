Baykar'dan Ukrayna'ya destek

Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için “Halkın Bayraktar'ı” adıyla düzenlediği bağış kampanyası üzerine Baykar, 3 SİHA'nın Ukrayna'ya hibe edileceğini açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar, hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular. Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.