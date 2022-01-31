BAYMEK büyük ilgi görüyor

Bugüne kadar eğitime büyük yatırımlar yapan Bayrampaşa Belediyesi, yeni bir eğitim projesi olan BAYMEK'i hayata geçirdi. Bayrampaşa'daki toplam 10 merkezde kursiyerlerine hizmet veren BAYMEK'te; Arapça A1, Arapça A2, Bilgisayar İşletmenliği, Diksiyon, Emlak Danışmanlığı, Excel, Genel Muhasebe, İngilizce A1, İngilizce A2, Karakalem, Yağlıboya, Dekoratif Ahşap Süsleme, Şiş Örücülüğü (Şal Örme), Amigurumi, İğne Oyası (Çiçek Yapımı), Elde Kurdela İşi, İğne Oyası, Tel Kırma İğne Teknikleri, İğne Oyasından Çiçek Yapımı, Çocuk Gelişimi, Blog Web Sitesi Yapımı ve Bloggerlık olmak üzere 22 farklı kurs bulunuyor. Sınırlı kontenjanlı kurslara katılmak isteyen vatandaşlar belediyenin internet sitesi üzerinden hızlıca başvuru yapabiliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika veriliyor.