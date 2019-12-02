BAYRAK'tan nefes kesen tatbikat

Yüksek katlarda mahsur kalanları kurtaran ekibin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bayrampaşa Arama Kurtarma Ekibi (BAYRAK), Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulamalı eğitim verip ardından tatbikat yaptı. Yüksek katlarda mahsur kalan yaralıları kurtaran ekibin tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatı yakından takip eden ve ekipten bilgi alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Nerede, ne zaman, ne şekilde geleceği bilinmeyen afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Afetlerde can ve mal kaybının olmaması en büyük temennimiz. İlçemizde olası bir afete müdahale etmeye hazır olan BAYRAK ekibimiz kendini sürekli geliştiriyor” dedi.