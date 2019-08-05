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Bayram için çocuklara özel etkinlikler

Kurban Bayramı’na özel hazırlanan içerikler minik ziyaretçilerini bekliyor.

Kurban Bayramı'na özel hazırlanan içerikler minik ziyaretçilerini bekliyor.


İstanbul'da Kurban Bayramı için çocuklara özel aktiviteler düzenlencek. Bayramın birinci günü saat 13.00-20.00, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında minikleri ağırlayacak olan KidZania; keyifli bir bayram tatili vadediyor. Minikler, Şefler Akademisi'nde ikram kurabiyeler ve El Sanatları Atölyesi'nde sevdikleri için rengarenk bayram kartları hazırlayacak.

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