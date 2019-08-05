Bayram için çocuklara özel etkinlikler

Kurban Bayramı'na özel hazırlanan içerikler minik ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı için çocuklara özel aktiviteler düzenlencek. Bayramın birinci günü saat 13.00-20.00, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında minikleri ağırlayacak olan KidZania; keyifli bir bayram tatili vadediyor. Minikler, Şefler Akademisi'nde ikram kurabiyeler ve El Sanatları Atölyesi'nde sevdikleri için rengarenk bayram kartları hazırlayacak.