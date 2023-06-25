Bayram öncesi İstanbul trafiği havadan denetlendi

Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul genelinde trafik denetimleri artırıldı. Trafik kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlere, İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri de helikopterle havadan destek verdi. Helikopterdeki ekipler, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan sürücüleri tespit ederek karadaki görevlilere bildirdi.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu azalsa da bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler özellikle gişelerde trafiğe neden oldu. Denetimlerin Kurban Bayramı tatili boyunca devam edeceği öğrenildi.