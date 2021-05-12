Bayram öncesi marketlerde alışveriş yoğunluğu

Küçükçekmece'de, Ramazan Bayramı'na bir gün kala marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Kısıtlamada bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi evlerinin ihtiyaçlarını almaya gelen vatandaşlar marketlerdeki kasalarda yoğunluğa neden oldu.

Yoğunluk oluşturan ve sırada bekleyen vatandaşlar market çalışanları tarafından sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarıldı.

Alışverişe çıkan Yusuf Güçlü, isimli vatandaş, “Bayram alışverişine çıktık. Biraz yoğunluk var. Biz erken geldik, birazdan daha da yoğun olacak” diye konuştu.