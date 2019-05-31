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Bayram öncesi o yollar açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıldı.


Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan, Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları saat 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Ramazan Bayramı öncesi açılan yollarla birlikte vatandaşların rahat ulaşım sağlayacakları düşünülürken, otoyol üzerinde yer alan bütün kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Zorunlu hallerde sürücüler en sağdaki emniyet şeridinde durabilecek.

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