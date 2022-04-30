Bayram sofralarına sağlım mesafesi şart

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Bayram demek şüphesiz kalabalık keyifli sofralar ve bir arada olunan aile ziyaretleridir. Fakat kontrolsüz beslenme ve tüketimine sağlığımız için mesafe koymak son derece önemlidir. Tercihlerimizi sağlıklı olandan yana yapmalı ve bayramda da hareketi eksik etmemeliyiz. Unutmayalım ki aşırı tuz ve şeker tüketiminin veya yetersiz su tüketiminin, genel sağlık haline ve böbreklere etkisi büyük. Bu nedenle zengin mutfağımızdan hem ağzımın tadına hem de sağlığımıza göre alternatif bulmak mümkün” dedi.

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın da, “Ramazan boyunca kısıtlı bir zaman diliminde, düzenli şekilde beslenilmesine alışan vücudumuzu bayramda da çok zorlamamak gerekir. Bayramda aşırı şeker ve tuz içeren, yüksek kalorili yiyecekleri bir anda ve çok fazla tüketmek kan şekerimizde dalgalanmalara ve tansiyon problemlerine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için Ramazan Bayramı'nda da sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir beden için en önemli koşuldur” dedi. Aydın, yapılan ziyaretlerde tüketilen tatlılara çay ve kahvenin eşlik ettiği ve bu nedenle daha fazla şeker alımının söz konusu olduğunun da altını çizerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edilmeli.

Sıcak havalarda porsiyon miktarına dikkat edilerek tüketilen dondurma iyi bir alternatif olabilir (Sade dondurma, kalsiyum, fosfor, potasyum açısından iyi bir kaynaktır. 2 top sade dondurma 1 bardak süt ve 1 adet meyve yerine ara öğünlerde tüketilebilir).

Büyük porsiyon meyve tabakları meyvenin içindeki şeker miktarından dolayı fazla şeker alımına neden olabilir. Bir anda ve geç saatlerde tüketmek yerine meyve tüketimi gün içine yayılmalıdır. Meyveler ara öğün olarak tercih edilebilir.

Bayramda da diğer günlerde olduğu gibi günde en az 2 - 2,5 litre (8 - 10 su bardağı) su içmeye devam edilmelidir.

Fiziksel aktivite arttırılmalı, 45 dakikalık bir yürüyüş yapılması, yapılamadığı durumlarda ise yakın mesafelere yapılacak bayram ziyaretlerine yürüyerek gidilmesi tercih edilmelidir".