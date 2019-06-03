Bayram sofralarından sonra dişlere dikkat

Gör. Ali Baran Karaoğlu, yoğun şeker tüketiminin ağız içindeki bakterilerin besin kaynağı olduğunu belirterek, bakterilerin diş yüzeylerine zarar veren asit içeriğini dengelemek için tatlılardan sonra peynir tüketilmesini önerdi.

Karbonhidrat tüketiminin daha fazla olduğu Ramazan Bayramı'nda tüketilen şeker ve tatlıların birçok diş sorununu da beraberinde getirdiğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesinden (Dentaydın) Öğr. Gör. Ali Baran Karaoğlu, aşırı derece de tüketilen tatlı ve şekerin ağız ve diş sağlığımız kadar vücudumuzun genel sağlığı için de olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi.

Karaoğlu, "Ramazan ve ardından gelen bayram ile birlikte tatlı tüketimi bizlerin vazgeçilmezi. Bayram ziyaretleri beraberinde şekerleme ve tatlılar yani karbonhidratlı maddeler diş çürümesini hızlandırıyor. Bu etkileşim ile birlikte dişlerde var olan küçük çürükler, çatlaklar, diş eti çekilmesi, gibi rahatsızlık hızla etkileşime geçiyor ve hassasiyet ve beraberinde ciddi diş ağrılarına neden oluyor” dedi.

Kürdan kullanımına dikkat

Karaoğlu, özellikle etli yemeklerin sonrasında kullanılan kürdanların ağzın fizyolojisini bozduğunu ve diş eti çekilmelerine yol açtığını belirterek "Diş etinin içine ya da altına batırılan kürdan, diş etinde kanamaya, diş etinin diş ile ilişkisinin bozulmasına ve ileri dönemde diş eti enfeksiyonu, diş eti çekilmelerine neden olabilir. Doğru temizlik için kürdan pratik bir çözüm olsa da diş ipi kullanımı diş ve diş eti sağlığınız için çok daha faydalıdır” diye konuştu.

“Tatlılardan sonra peynir tüketin”

Karaoğlu, Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, kişilerin bayramda öğün sayısının arttırdığını ve daha fazla yemek yeme istediğinden ötürü de dengesiz beslendiğimize dikkat çekerek “Düzgün bir metabolizma için asit ve baz dengesinin korunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Bayram sofralarını hayal etmek çok güç değil, şerbetli tatlılardan, meyve sularına, etli pilavlardan, kompostolara karbonhidrat yönünden zengin tabaklar sizi bekliyor" diyen Karaoğlu, "Tüm bu yoğun şeker tüketimi ağız içindeki bakterilerin besin kaynağıdır. Bakterilerin diş yüzeylerine zarar veren asit içeriğini dengeleme görevi, yani PH dengesini kurmak için tüm bu besinlerden sonra peynir tüketiniz. Tüm öğünlerden sonra dişleri fırçalamayı tabi unutmuyoruz. Bayram döneminde yoğun bir diyet programınız olduğu için tüm bakımlarınızdan önce diş bakımı geldiğini unutmayın. Diş fırçanız yanınızda olmadığı yemek ve ziyaretlerde mutlaka ağzınızı çalkalayarak mekanik temizliği yapmalısınız. Şekersiz sakız çiğneyerek tükürük akışını hızlandırabilir doğal bir temizlik sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.