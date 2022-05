Bayram sofralarının yıldız tatlısı soğuk baklavanın püf noktaları

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala evlerde tatlı telaşlar başladı. Ramazan sofralarını şölene çevirmek isteyenlere bayram tatlısı önerisinde bulunan Eğitmen Pasta Şefi Semanur Özcan, son zamanların trend tatlısı soğuk baklavanın evlerde kolayca yapılabilecek ve oldukça ekonomik tarifini paylaştı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala evlerde bayram hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirilecek bayram için sunulacak ikramlıklar da şimdiden hazırlanmaya başladı. Bayramda kış boyunca yorulan mideyi zorlamamak için ve sıcak hava da göz önüne alındığında hafif tatlıların tüketilmesini tavsiye eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Üyesi Semanur Özcan, bayramın olmazsa olmazı baklavada ise son zamanların trendi olan soğuk baklavanın sütlü ve klasik baklavaya oranla daha az şeker içermesi bakından tüketilmesini önerdi. Satın almaya göre çok daha ekonomik ve tüm püf noktalarıyla evde kolayca yapılabilecek bir soğuk baklava tarifi veren Öğr. Üyesi Semanur Özcan, aynı zamanda Türk mutfağındaki tatlı kültürüne de değindi.

Türk mutfağının oldukça geniş bir tatlı kültürü olduğunu belirten Öğr. Üyesi Semanur Özcan, “Türk mutfağında Osmanlı mutfağından gelen bir tatlı kültürümüz var. Lokumhaneler ve helvahanelerden bunu anlayabiliyoruz. Baklavalarda günümüze kadar hala süregelmiş ürünlerden biri. Baklava bizim dünyaca ünlü ve sevilen bir ürünümüz. Bu nedenle her zaman da varlığını devam ettirecektir” dedi.

“Artık hafif tatlılar tercih ediliyor”

Soğuk baklavaya son zamanlarda yoğun bir talep olduğunu ifade eden Özcan, “Yeme-içme alışkanlıklarımız değişti. İnsanlar daha hafif, kendilerine ağır hissettirmeyecek ürünler tüketmek istiyor. Bunun da paralelinde sütlü baklava ortaya çıktı diyebiliriz. Sütlü baklava klasik baklavaya oranla içerisinde çok az şeker ve yağ barındırıyor. Bu bakımdan daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Havalar da ısınmaya başladı. Bu yüzden de daha hafif tatlılar tercih edilmeye başlandı” diye konuştu.

Soğuk baklava tarifini paylaşan Özcan, öncelikle bir tepsi baklava için gerekli malzemeleri şu şeklide sıraladı;

“Bir paket hazır baklava yufkası (40 yaprak)

İç harç olarak ceviz ya da fıstık

200 gr tereyağı

125 ml ayçiçek yağı

Şerbeti için;

800 gr süt

400 gr süt kreması

400 gr şeker

Süslemek için;

Kakaolu süt tozu

Fıstık veya Hindistan cevizi”

Soğuk baklavanın tarifi;

Tatlının yapılışını anlatan Özcan, “Evlerimizde pratiklik olması bakımından hazır baklava yufkası kullandık. İki yufkayı tek kat şeklinde kullanıyoruz. Toplamda 200 gr tereyağına 125 ml ayçiçek yağı ekleyerek, hazırladığımız karışımı her katın arasına sürüyoruz. On kat kadar bu işlemi yaptıktan sonra iç harç olarak istenilen malzemeyi ( ceviz, fıstık) yağ sürmediğimiz kata bolca yayıyoruz. İç harcı serptikten sonra geri kalan yufkaları da her bir katın arasına tereyağı sürerek, yine on kat olacak şeklide hazırlıyoruz. Tamamlanan baklavamızı kare dilim biçiminde kesip, üzerine tere yağ gezdirerek, fırında 180 derecede 45 dakika kadar kontrollü bir şeklide pişiriyoruz” dedi.

Şerbet kaynatılmamalı

Şerbeti için dikkat edilecek noktalara değinen Özcan, “Süt ve krema bir kabın içinde ocağa alınarak pütürlük olmayana dek karıştırılır. Ardından şeker ilave edilir. Şeker eriyene kadar şerbet karıştırılır. Şerbet asla kaynatılmamalı. Parmağı yakmayacak şeklide ılıtmak yeterli olacaktır. Ilıyan şerbeti kenara alıp, soğumaya bırakıyoruz. Soğuk şerbeti, soğuk baklavaya dengeli bir şeklide ilave ettikten sonra bir saat dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen baklavanın üzerini elek yardımıyla kakaolu süt tozu ile kaplıyoruz. Antep fıstığı veya Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebileriz. Kakaolu süt tozunun dökümünde de bir püf nokta var. Tarifi deneyeceklere baklava hemen tüketilmeyecekse kakaoyu servis yaptıkça eklemelerini öneriyorum. Çünkü baklava bekledikçe üzerine dökülen kakao ıslanabilir” ifadelerinde bulundu.

Soğuk baklavanın püf noktası şerbetinde

Soğuk baklava ile klasik baklava arasında temel farklara değinen Özcan, “Farklardan en önemlisi şerbetinin su ve şeker yerine süt ve şekerden yapılması ve içerisinde krema muhtemeldir. Bu iki baklava arasında şerbetin dökülmesi de farklılık gösteriyor. Klasik baklavalarda, baklava sıcak, şerbeti soğuk olur. Soğuk baklavada ise hem baklava hem de şerbet soğuk olmalı. Soğuk baklavanın en önemli püf noktalarından biri budur” şeklinde konuştu.