Bayram sonrası kurban satış ve kesim alanında yoğun mesai

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından kurban satış ve kesim alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber yoğun bir temizlik çalışması başlattı. Kartal Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kurban satış ve kesim alanı temizlenerek, dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından vatandaşların İslami koşullara uygun olarak oluşturulan hijyenik ortamda kurban alım ve kesim işlemlerini yapabilmesi için oluşturulan alan bayram sonrası gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışmaları ile temizlendi. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte sabahın ilk saatlerinde işe koyulan Kartal Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanda hummalı bir çalışma yürüttü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında kurban satış ve kesim alanları, iş makineleri ve temizlik işleri personeli tarafından titizlikle temizlendi. Bayram sonrası ilçe genelinde kurban atıklarının havaların sıcak geçmesi sebebiyle oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek ve kötü kokuyu önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarla vatandaşların sağlığını ön planda tutan Kartal ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kurban kesim alanlarında yapılan kesimlerin ardından alanı, çöp konteynerlerini ve çevreyi detaylı bir şekilde dezenfekte etti. Geride kalan çadır malzemeleri, hayvansal atık ve çöpler yoğun bir çalışma ile toplanarak alanın temizliği sağlandı. Kartal Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortak hazırlanan kurban satış ve kesim alanında toplamda 108 adet büyükbaş, 27 adet küçükbaş hayvan çadırı kurularak, vatandaşların pandemi ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde dini vazifelerini yerine getirmeleri sağlandı.