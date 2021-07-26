Bayram tatili dönüşü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

Dönüşe geçen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen ve bayram tatilini memleketlerinde, tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'u boşaltmıştı. Tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönüşler başladı. Memleketlerinden elleri kolları kolilerle, erzaklarla dolu olarak dönüşe geçen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Aydın'dan İstanbul'a gelen Kamile Sayın, “Aydın'dan geliyoruz. Yolculuk on saat sürdü. İyi geçti yolculuğumuz çok şükür. Arabalarımız güzeldi. Yollar çok kalabalıktı. Geldik sonunda. Yarım saat oldu , bekliyoruz. Aydın'dan kendi arabamız olmayınca çok bir şey getiremedim ama dolu geldik yine de. Stoğumuzu yaptık, sebzelerimizi getirdik. Bayramımız da çok güzel geçti” diye konuştu.