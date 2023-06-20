Bayram tatili öncesi lastik değişimine talep yüzde 60 arttı

Bayram öncesi araç bakımlarını aksatmak istemeyen sürücüler, Hepsiburada Premium'un yüzde 50 indirimli lastik değiştirme uygulamasından faydalanıyor. Lastik değişim taleplerinde önceki haftalara göre yüzde 60'lık artış yaşandı.

Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markalarından Hepsiburada, geçtiğimiz Temmuz ayında hayata geçirdiği ve 1 milyondan fazla üyeye ulaştığı Hepsiburada Premium ile müşterilerine ayrıcalıklar sundu. Yapılan duyuruya göre, Premium üyelerine özel sunulan ‘yüzde 50 indirimli lastik montajı' ayrıcalığıyla, kullanıcılar hem zamandan hem de paradan tasarruf etme imkanı sağlarken, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimini de garanti altına alıyor.

İndirimli lastik değişimine ilgi yüzde 60 arttı

Hepsiburada'nın verilerine göre Haziran ayının ilk iki haftasında, önceki aya kıyasla lastik değişim hizmetinden yüzde 60 oranda daha fazla yararlanıldı. Bayram tatili öncesinde uzun araba yolculuğu yapacakların yoğun ilgi gösterdiği yüzde 50 indirimli lastik montaj hizmeti, araçlarının lastiklerini değiştirmek veya yenilemek isteyenlerin bütçesini rahatlatıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Yalova, Antalya ve Manisa illerinde geçerli olan hizmetten, satın alınacak oto lastik ürünüyle birlikte “montaj hizmeti”nin sepete eklenmesiyle yararlanılıyor.