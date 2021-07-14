Bayram yolculuklarına ‘Fiyakalı ve Güvenli' eşlik edecek

Gençlere sigortayı eğlenceli bir dille anlatmak isteyen Allianz Türkiye'nin, Allianz Motto Müzik ile birlikte çıkardığı “Yanında” isimli albümün 2'nci parçası yayınlandı. Bayram yolculuklarına eşlik ederek güvenli sürüş deneyiminin önemine dikkat çekmek amacıyla yayınlanan şarkının klibi ise Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ve Allianz Kariyer sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.

Allianz Türkiye ve Allianz Motto Müzik ortak yapımı, ‘Yanında Allianz, Hayatında Müzik' sloganıyla 4 farklı sigorta ve emeklilik ürünün, 4 farklı müzik türü kullanılarak anlatıldığı “Yanında” albümünün 2'nci parçası Fiyakalı ve Güvenli'yi yayınlandı. Rock ve ska tarzında aranje edilen şarkı güvenli sürüş bilgilendirmesi yaparken, “Yuvam Sigortası” rap, bireysel emeklilik ürünü arabesk ve tamamlayıcı sağlık sigortası keyifli bir yaz şarkısıyla albümde yerini alıyor.

Cep telefonuyla ilgilendiği için yola odaklanamayan ve trafik kurallarını ihlal eden bir gencin hayatından kesitler sunan şarkının klibinde Allianz Türkiye, ‘Unutma, sensin bu bayramın sigortası' diyerek hem yolculuk güvenliğine hem de sigortanın önemine vurgu yapıyor.

“Ürünlerimizin faydalarını gençlerimize onların dinlemekten keyif alacağı notalarla anlatıyoruz.”

Gençlerde sigorta farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Müziğin gücünden faydalanarak ‘Sigorta' ve ‘gençlik' kavramlarını dijital dünyayla buluşturmak için oluşturduğumuz “Yanında” albümünün 2'nci şarkısı Fiyakalı ve Güvenli yayında. İlk şarkımız, yayınlandığı tarihinden bu yana toplam 25 milyonun üzerinde erişime ulaştı. Yoğun ilgi gören albümün ilk yayınlanan şarkısı “Yuvam” ile kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bilgisayarı arızalanan, tatile giderken gözü arkada, evinde ve evcil hayvanında kalan gencin hayatından kesitler sunduk. İkinci şarkımız “Fiyakalı ve Güvenli”de ise bayram tatili ile birlikte yoğunlaşacak olan trafikte güvenli sürüş deneyiminin önemine dikkat çekiyoruz. Gençlerimize ürünlerimizin sağlayabileceği faydaları, onların dinlemekten keyif alacağı notalarla anlatmaya devam edeceğiz” dedi.