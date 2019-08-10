Dr. Kerem Bıkmaz, bayramda bel ağrılarına dikkat çekti.

INCA Klinik Dr. Kerem Bıkmaz, kişilerin yüzde 80'i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ve sırt ağrısından yakındığını ifade ederek, “Bel ve sırt ağrısı yakınması yaşayanların yüzde 5-10'unda ağrı bir süre sonra kronikleşir. Ağrıları kronikleştirmemek için bize düşen görevler de vardır” diye konuştu.

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, kurban bayramında ağrılarınızı arttırmamak için dikkat etmeniz gerekenler konusunda şunları söyledi;

“Öncelikle bu ağrıların nedeni nedir bunu konuşmak gerekiyor. Bel ve boyun ağrısının yüzde 90'a yakını, vücudun yanlış kullanımı ve kötü duruşa bağlı olarak yumuşak dokuların (kaslar, bağlar, eklemler gibi yapıların) zorlanması nedeniyle oluşuyor. Buna ek olarak psikolojik kökenli ağrılarda bel ve sırt ağrılarının önemli nedenlerinden birkaçıdır. Özellikle son yıllarda obezitenin de artışıyla beraber bel ağrılarında görülen artışın en önemli nedeni, hareketsiz yaşam tarzı ve fazla alınan kilolar diyebiliriz. Omurgaya , belinize ve bacaklarınıza binen fazla kilolar bel ve sırt kaslarının yükünü arttırarak bel bölgesinde dinamiğini bozarak zorlanmalara neden olmaktadır. Günlük yaşamda hareketsiz bir yaşam şeklinin benimsenmesi, sırt, bel ile boyun kaslarının güçsüzlüğü ve şişmanlık önemli ağrı nedenlerindendir.”

Ağrılar oluşmadan önce önlem alın

Bel ve sırt ağrısından korunmanın tedavisinden daha kolay olduğunu belirten Op. Dr. Kerem Bıkmaz, daha sonra şunları söyledi:

“Bunun için öncelikle günlük hayatta, ayakta dururken ve otururken kişinin duruşuna dikkat etmesi gerekir. Mutlaka dik durmaya özen gösterin. Ayrıca ağırlıkların doğru bir şekilde kaldırılması ve taşınması, uzanma, dönme ve öne doğru eğilme hareketlerinin doğru bir şekilde yapılması gerekiyor.

Kurban kesenler ve kurbanlıklarla ilgilenenler dikkat

Ani hareketler, fazla yük (kurbanlık et) taşımak, biçimsiz eğilmek, ani dengesiz hareketler yapmak tutulmalara , kas kasılmalarına neden olabilmektedir. Bu tarz işlerle uğraşacaksanız eğer iki tarafa da dengeli yük paylaşımı yapın. Kurbanlıklarla uğraşan bireylerde kullanılacak olan bir bel korsesi sizi koruyup, ani hareketler yapmanızı engelleyecektir.

Kurban etini taşımanız gerekiyorsa, yükü her iki ele de eşit olarak paylaştırın. Ağır yükleri, belden daha yükseğe kaldırmayın. Ayrıca taşıdığınız yükleri gövde hizanıza yakın tutun. Etleri veya herhangi bir yükü kaldırmadan önce onun ne derecede ağır olduğunu tahmin etmeye çalışın, düşünmeden kaldırdığınız ağır bir yük belde tutulma yapabilir, bu nedenle kaldırma işlemine geçmeden önce cismi hafifçe yoklayın ve yükün ağırlığı hakkında tam bir fikir edindikten sonra kaldırma işlemine geçin. Bir cismi yerden alırken dizlerinizi bükerek ve çömelerek almaya öze gösterin. Belden eğilmek doğru bir hareket değildir. Yükü, belle değil bacaklardan aldığınız kuvvetle kaldırın.”