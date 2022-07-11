"Bayramda çikolatayı yeşil çayla tüketin"

Diyetisyen Canel Öner Sayar, bayramda tatlı ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçmanın ciddi sorunlara yol açabileceğini söyleyerek, "Antioksidan kapasiteleri yüksek olduğu için çikolatanın yanında kahve ve yeşil çay tercih edilebilir" dedi.

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Diyetisyen Canel Öner Sayar, bayramda tatlı ve çikolata tüketimine ilişkin bilgiler verdi. Tatlı ve çikolata tüketiminin bayram süresi ve sonrasını sağlıklı geçirme açısından kritik önemde olduğunu kaydeden Diyetisyen Canel Öner Sayar, şu tavsiyelerde bulundu: "Şeker miktarını dengelemek için çikolatanın yanında ceviz veya badem gibi çiğ kavrulmamış kuruyemiş tüketilebilir. Çikolata tüketildiğinde sindirim başlar ve kan şekeri yükselir. Ceviz ve badem gibi kuruyemişler ise daha uzun süre kan şekeri seviyesini korur, ani acıkmaları önler. Bir sonraki ana öğünde basit karbonhidrat tüketmeden salata ile et, tavuk, balık gibi proteinli bir besin tercih etmek durumu dengelemeye yardımcı olabilir. Yani öğünleri biraz kısıtlayıp fiziksel aktiviteyi artırmak gerekir."

Antioksidan kapasiteleri yüksek olduğu için çikolatanın yanında kahve ve yeşil çay tercih edilebileceğini aktaran Diyetisyen Sayar, ara öğünde her gün bir fincan şekersiz Türk kahvesi ve 1-2 kare bitter çikolatanın hem kan şekerini dengeleyeceğini hem de yaşlanmayı geciktireceğini söyledi.

"Bitter çikolata tercih edin"

Çikolatanın zengin kakao içeriğiyle sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olduğunu aktaran Diyetisyen Sayar, “Sağlıklı çikolatanın kakao içeriği yüzde 70 veya daha yüksektir. Çikolata alırken mutlaka kakao oranını ve içeriğini inceleyin. Bitter çikolataları tercih edin. Yine de en sağlıklısı evde yaptığınız çikolatalar olacaktır. Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı ve katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor” diye konuştu.