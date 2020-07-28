Bayramda her bütçeye uygun alışveriş imkanı

3 Ağustos akşamına dek sürecek İndirim Panayırı'nda kurulan stantlarda ziyaretçiler; takıdan tekstile, ayakkabıdan çanta ve aksesuara kadar pek çok ürünü çok daha indirimli fiyatlarla alma imkânına sahip oluyor.

Venezia Mega Outlet, yılın 365 günü sunduğu outlet alışveriş keyfini, Kurban Bayramı için düzenlediği İndirim Panayırı'nda ekstra indirimlerle daha da cazip hale getirdi. Venezia ziyaretçileri, Kurban Bayramı öncesinde başlayan ve 3 Ağustos akşamına dek sürecek tekstil, aksesuar, takı, çanta, valiz, makyaj malzemeleri, ayakkabı veparfüm gibi pekçok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alabiliyorlar.

İndirim Panayırıyla ilgili bilgi veren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Geleneksel hale gelen ve özel günlerde düzenlediğimiz İndirim Panayırımızı, pandemi tedbirlerini dikkate alarak, yeni bir alana taşıdık. Ziyaretçilerimize,bayram öncesi, pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda ziyaretçilerimiz dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarının yer aldığı Avm'mizden alışveriş yapma imkanına da sahipler” dedi.

Ziyaretçi sayılarında ve cirolarda artış bekleniyor

Pandemi sonrası yeni normale dair standartların belirlendiği süreçle birlikte, Venedik temalı açık havalı sokaklarda outlet alışveriş imkanı vegondollarla su kanallarında gezinti yapılabilen özellikleriyle, İstanbulluların tercihi olduklarını belirten Oğuz Isıgöllü, hem ciroda hem de ziyaretçi sayılarında hızla, pandemi öncesi seviyelere dönmeye başladıklarını belirtti. Cazip fırsatlar sundukları İndirim Panayırıyla birlikte, ziyaretçi sayılarında artış beklediklerini de kaydeden Isıgöllü, şöyle konuştu: “Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da pandemi sürecinde insanlar yaklaşık 3 ay süreyle ihtiyaçlarının çoğunu ertelediler. 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla, yeni normal için belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla birlikte uzak kaldıkları alışkanlıklarına ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya yavaş yavaş başladılar. Bayram sonuna dek sürecek olan İndirim Panayırımız da işte tam bu noktada hem ertelenen ihtiyaçlara, hem de bayram alışverişine yanıt veriyor ve AVM'miz, İstanbullulara, açık havada alternatif bir deneyimle cazip alışveriş imkanı sunuyor” dedi.