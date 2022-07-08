Bayramda, iç turizmde yoğun bir hareketlilik yaşanacak

Yaz sezonunun en hareketli dönemine denk gelen bayramla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Dilbar Guliyeva özellikle iç turizmde yoğun bir hareketlilik yaşanacağını belirtti.

“Bir haftalık tur paketlerine daha çok ilgi olacak”

Bayram tatilinin, turistlerin en çok ülkeye geldiği döneme denk gelmesinin turizm sektöründe pozitif etki yaratacağına vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilbar Guliyeva şunları ifade etti:

“Kurban Bayramı'nda turizm bölgelerinde büyük bir hareketlilik olacak. Özellikle de iç turizmde bu hareketlilik daha net ifade edilebilir. Kurban Bayramı'nın İslam dünyası için taşıdığı değerden ötürü İslam ülkelerinden gelecek turistlerin sayısında belirli anlamda değişikliğin, artışın olacağını gözlemlemek mümkün. Bayram süresinin 9 gün olması insanları tatil planı yapmaya yönlendirdi. Bu durum da turizm sektöründe ciddi bir hareketliliğe neden olacak. Özellikle de bir haftalık tatil tur paketlerine çok talep olacak” dedi.

Covid-19'un etkisinin en aza inmesiyle birlikte evine kapanmış insanların yavaş yavaş dışarı çıkabilmesinin etkisinin yaşandığı sezonda, 2019 yaz sezonundan sonra en hareketli yaz sezonun olması bekleniyor.

Tatilin vazgeçilmezi yine Antalya oldu

Sıcak havalara ve turizm şirketlerinin otellerde bir haftalık tatil için avantajlı tatil paketleri sunmaları da Kurban Bayramı döneminde tatil için gelen turistlerin daha çok otelleri tercih etmelerine sebep oldu. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de Antalya'nın, diğer turizm bölgelerine göre daha çok doluluk oranına sahip olacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Guliyeva, Kemer, Alanya, Tekirova ve Göynük gibi tatil beldelerinde de yüzlerin güleceğini söyledi.