Bayramda İstanbul'da kalacaklara 'İstanbul rotası'

BiTaksi ve Piri, Bayram tatilini İstanbul'da geçireceklere benzersiz bir keşif fırsatı sunduğunu duyurdu.

BiTaksi, Piri ile kullanıcılarını Ramazan Bayramı'nda İstanbul'u keşfe çıkmaya davet etti. Yapılan açıklamada; BiTaksi kullanıcıları, uygulamadaki menüye girdiklerinde karşılarına çıkan kampanya koduyla 9 Haziran'a kadar Piri'nin belirli Premium Tur fırsatlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Konusunda uzman rehberlerin anlatımıyla şehri keşfetmeye imkân sağlayan sesli tur rehberi uygulaması Piri ile kullanıcılar, harita üzerinden rotalarını ve konumlarını takip ederek bayram tatili boyunca yeni yerler keşfedebiliyor. Piri uygulamasında yer alan, Saffet Emre Tonguç'un En Eski Alışveriş Merkezi-Kapalıçarşı ve Batı'nın Kayzeri, Doğu'nun Sultanı-Tarihi Yarımada sesli turları, İstanbul'un tarihi mekanlarını keşfe çağırıyor. Vedat Milor'un sesli anlatımıyla ‘İstanbul'un Kalbine Giden Yol-İstanbul Boğazı' gurme turu ise lezzet peşindeki kullanıcıları bekliyor.

Kampanyadan faydalanmak için BiTaksi'de yer alan kodu Piri'de kullanmak yeterli olacak.