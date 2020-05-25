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Bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramının ikinci gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul’da yollar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramının ikinci gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da yollar boş kaldı. Duraklarda bekleyen vatandaşların olduğu görülürken E5 Karayolu'ndaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde 23 Mayıs saat 00.00'dan 27 Mayıs saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle bayramın ikinci gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise otobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Cevizlibağ'da büyük bir çoğunluğunun işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde E5 Karayolu'ndaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

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