Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar Şile'de plajlara akın etti. Şile plajlarında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

9 günlük Bayram tatilin başlamasıyla birlikte birçok vatandaş tatil için şehir dışını tercih ederken İstanbul'da kalan vatandaşların uğrak noktası ise İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile plajları oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarak plajlara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaş denize girmeyi, kimisi ise güneşlenmeyi tercih etti. Cankurtaranlar ise bayram boyunca herhangi bir can kaybı yaşanmaması vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan Şile plajlarında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

“Plajlar, hafta içi boştu, şu an bayram dolayısıyla yoğunluk var”

Vatandaşlardan Vedat Acay, “Plajlar, hafta içi boştu. Şu an bayram dolayısıyla bayramın birinci günü olduğu için vatandaş da yoğunluk var. Hafta içi kimse yoktu. Şimdi bayramın birinci günü olduğu için vatandaşlar yavaş yavaş plajlara gelmeye başladı. Buradan tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Her zaman böyle mutlu olmamızı dilerim.” dedi.

"Bayramın tadını denize girerek, tatil yaparak çıkarıyoruz”

Bayram tatilinin başlamasıyla Ataşehir'den Şile'ye gelen vatandaşlardan İrem Gürbak ise, "Ataşehir'den geliyoruz. Hafta sonları burada kalıyoruz. Bayağı kalabalık yine her zamanki gibi güzel. Bayramımız güzel geçiyor, eski bayramlar gibi değil ama yine de burada geleneklerimiz devam ediyor. Bayramın tadını denize girerek, tatil yaparak çıkarıyoruz" diye konuştu.