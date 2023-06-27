Bayramlık çikolata ve şeker almak isteyenlerin tercihi Eminönü oldu

Kurban Bayramı öncesi şeker ve çikolata almak isteyenler Eminönü Mısır Çarşısı'na geldi. Satıcılar fiyatların Ramazan Bayramı ile aynı olduğunu söyledi.

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan Eminönü, Kurban Bayramı için şeker ve çikolata almak isteyen vatandaşların yine ilk tercihlerinden biri oldu. Bayramı şehir dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla kent genelinde kalabalık azalmış olsa da, Eminönü'nde bu arifede de yoğunluk gözlendi. Çarşıda satış yapan esnaf şeker ve çikolataya geçen bayramdan bu yana zam yapmadıklarını, fiyatların Ramazan Bayramı'ndakilerle aynı olduğunu söyledi.

“Şeker, çikolata fiyatları geçen bayram ile aynı”

Mısır Çarşısında çalışan bir satıcı, “Şeker fiyatları geçen bayram ile aynı. Şeker, çikolata 100 TL. Ramazan Bayramı'nda 100 TL idi, bu bayram da 100 TL. Yoğunluk yok, sakin. Şu anda yerli halk tatile gitmiş galiba, İstanbul'da bir boşalma görüyoruz. Karışık çerezlerimiz 150 TL'den başlıyor, çeşit değiştikçe, kalite artıkça 200'e, 200'e kadar çıkıyor. Fındıklı lokum çeşitlerimiz 60 TL'den başlıyor. Antep fıstıklı lokumlarımız 120 TL” dedi.

Vatandaşların tercihi lokumdan yana oldu

Büyükannesi ile birlikte bayram alışverişi için Mısır Çarşısına gelen küçük bir kız, “Şekeri daha çok seviyorum. Şeker daha tatlı geliyor. Ama lokumu da seviyorum” dedi. Büyükannesi de “Bazen bayat oluyor, o yüzden tadına bakmam lazım. Tadı güzel. Çok aldık. Yarım kilo lokum aldık, 1 buçuk kilo da kuruyemiş aldık” şeklinde konuştu.