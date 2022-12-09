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Bayrampaşa Belediyesi, dünya için dünyanın atığını topluyor

Bayrampaşa Belediyesi tarafından ilçenin 289 noktasına yerleştirilen kumbaralar ile geri dönüştürülebilecek her şeyi toplayarak ekonomiye kazandırarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.


Bayrampaşa Belediyesi tarafından “Sıfır Atık” uygulaması çerçevesinde ilçenin 289 noktasına yerleştirdiği kumbaralar ile geri dönüştürülebilecek her şeyi toplayarak ekonomiye kazandırarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. İlçe genelinde 160 Geri Kazanım Ünitesi, 79 Atık Tekstil Kumbarası, 40 Atık Cam Kumbarası ve 10 Mobil Atık Getirme Merkezi bulunuyor. Bu kumbaralar aracılığıyla tekstil, kâğıt, metal, cam, plastik, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve pil gibi geri dönüşüme uygun nesneler düzenli olarak toplanıyor. Geri dönüşümün doğru yapılabilmesi için atıkların doğru kumbaralara atılması büyük önem taşıyor.

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