Bayrampaşa Belediyesi iyiliğe teşvik ediyor

Bayrampaşa Belediyesinin iyilik gönüllülerini bir araya getirmek ve yardıma muhtaçlara iyilik etme farkındalığı oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği ‘İyilik Et, İyiliğe Teşvik Et' projesinin tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Hayır Kapısı ile ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da iyilik gönüllülerini bir araya getirerek, iyilik etme farkındalığı oluşturuyor. Bu kapsamda Bayrampaşa İyilik Gönüllüleri Platformu bünyesine hayata geçirilen ‘İyilik Et, İyiliğe Teşvik Et' projesine ilgi her geçen gün artıyor. Şu an 500 iyilik gönüllüsü ve 35 STK'nın desteği ile faaliyetlerini sürdüren Bayrampaşa İyilik Gönüllüleri Platformu tarafından Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda tanışma ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

"Milli ve manevi değerlerimizde iyilik etme var"

Toplantıda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Milli ve manevi değerlerimizin en önemli öğesi olan yardım etme ve yardımlaşma eylemine kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla Bayrampaşa İyilik Gönüllüleri Platformu bünyesinde ‘İyilik Et, İyiliğe Teşvik Et' projesini hayata geçirdik. Büyük ilgi gören projemizle herkesin imkânları ve yapabilecekleri ölçüsünde çevresindeki, mahallesindeki ve sokağındaki yardıma muhtaç insanlara yardım etmesini sağlıyoruz. Bu hayırlı projeye destek veren, iyilik edip, iyiliğe teşvik eden herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Atila Aydıner'in ev sahipliği yaptığı ve projeye destek verenlere teşekkür belgesinin verildiği toplantıya AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Başkan Aydıner'in eşi ve Hayır Kapısı Onursal Başkanı Melahat Aydıner, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile çok sayıda iyilik gönüllüsü katıldı.