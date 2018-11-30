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Bayrampaşa Belediyesi personeline "Vatandaşla Pozitif İletişim" eğitimi

İSTANBUL (İHA) – Bayrampaşa Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personeline ‘vatandaşla pozitif iletişim teknikleri’ eğitimi verdi.

İSTANBUL (İHA) – Bayrampaşa Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personeline ‘vatandaşla pozitif iletişim teknikleri' eğitimi verdi.


Bayrampaşa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen belediye hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında, belediye personeline ‘vatandaşla pozitif iletişim teknikleri' eğitimi verildi. Bayrampaşa Belediyesi, bu eğitimlerle hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyor. Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda Sosyolog İsmail Karasu tarafından verilen eğitimlerde bireysel unsurlar, yaşam alanlarımız, farkındalık, adaptasyon ve motivasyon konuları ile gündelik streslerle baş etme kabiliyetinin arttırılması, sosyal işlevselliğin geliştirilmesi, vatandaş ile pozitif iletişim ve problem çözümü uygulamalı olarak anlatıldı.


2 gün süren ve çok sayıda personelin katıldığı eğitim programı katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında, bu ve benzeri etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

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