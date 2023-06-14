Bayrampaşa Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'ne tam donanımlı 1 ambulans daha eklendi

Belediye Başkanı Atila Aydıner, tam donanımlı bu yeni ambulansla birlikte hizmet kalitesinin artacağını belirtti.

Bayrampaşa Belediyesi sağlık alanında vatandaşlara verilen hizmetlerin kalitesini artırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sağlık Müdürlüğüne yeni alınan tam donanımlı ambulansın tanıtımı için sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık Müdürlüğüne yeni katılan ambulansın içine girerek görevlilerden bilgi alan Başkan Aydıner, hizmet kalitesinin artacağını belirtti.

“Şu anda bir yılda ortalama 500'e yakın hastayı taşıyoruz”

Ambulansla yapılan hizmetler hakkında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Tam donanımlı üçüncü ambulansımızı hizmete soktuk. Bayrampaşa Belediyesi olarak Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bu işte ortalama 1994'te başlayan ve bugüne kadar devam eden bir sağlık hizmetini halkımıza aynı Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu hizmet gibi yapıyor. Bayrampaşa Belediyesi polikliniğimizde de hizmetlerimiz devam ediyor. Yine aynı şekilde personelimizle birlikte sağlık ocağımız halkımızın hizmetinde. Ambulansla da özellikle randevu almış olan tüm hastaları evlerinden alarak hastaneye, tedavileri bittikten sonra da tekrar hastaneden alıyoruz evlerine kadar teslim ediyoruz. Yani adrese teslim sistemini belediyemiz olarak mükemmel bir şekilde uyguluyoruz. Şu anda bir yılda ortalama 500'e yakın hastayı taşıyoruz. Bu sayı aratacak inşallah. Halkımızın isteği üzerine bunu arttırdık. Belki ileride bir ambulans daha ilave edebiliriz. Ama ben şuna kesinlikle inanıyorum, bu hizmet mükemmel bir hizmet. Ücretsiz bir hizmet. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmış olduğumuz bir hizmettir. Ortalama 500'ün üzerinde ailenin bizlerle ilgili randevu talebi var. Bunları biz alıyoruz. Çünkü yatalak olan bir hastanın hastaneye gidip gelmesi mümkün değil. Ya özel ambulans tutacak, ya da özel bir araç tutacak. Buna da maddi külfeti yetişmeyebilir. O nedenle biz, halkımıza bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir sağlık sorununuz varsa acilen sağlık müdürlüğümüze müracaat ediniz. Gereğini de biz yaparız. O yüzden siz merak etmeyin. Biz sizin hizmetkarınınız” ifadelerini kullandı.